РИАМО - 22 янв. На северо-востоке столицы мужчина разбил огнетушителем стекло двери автобуса и распылил содержимое баллона в кабине водителя, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве.
Инцидент произошел на улице Академика Королева. К полицейским, которые прибыли на место ЧП, обратился 44-летний водитель автобуса.
35-летнего столичного жителя задержали сотрудники полиции. Сумма материального ущерба от действий злоумышленника составила свыше 37 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». В отношении мужчины также составили протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». Дебошира поместили под подписку о невыезде.
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