РИАМО - 22 янв. На северо-востоке столицы мужчина разбил огнетушителем стекло двери автобуса и распылил содержимое баллона в кабине водителя, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве.

Инцидент произошел на улице Академика Королева. К полицейским, которые прибыли на место ЧП, обратился 44-летний водитель автобуса.

«Мужчина рассказал, что во время движения по маршруту в салоне автобуса неизвестный разбил огнетушителем стекло двери, после чего распылил содержимое баллона в кабине», — говорится в сообщении.

35-летнего столичного жителя задержали сотрудники полиции. Сумма материального ущерба от действий злоумышленника составила свыше 37 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». В отношении мужчины также составили протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». Дебошира поместили под подписку о невыезде.