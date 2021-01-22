РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 янв. Крыши свыше 260 домов в подмосковном Красногорске необходимо очищать от снега и сосулек, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в городском округе Красногорск проводится очистка скатных кровель от снега и наледи. Всего в округе необходимо чистить крыши 261 многоквартирного жилого дома, которые находятся в ведомстве 11 управляющих организаций», - говорится в сообщении.

Работы выполняются с помощью специализированной техники и ручного труда - задействовано 78 рабочих, также в случае необходимости привлекаются и промышленные альпинисты.

«Контроль за выполнением работ проводится администрацией горокруга Красногорск и Госжилинспекцией Московской области, в том числе с предоставлением отчетности в мобильном приложении «Проверки Подмосковья», - заключается в материале.