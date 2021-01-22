РИАМО - 22 янв. Третий общероссийский молодежный фестиваль интеллектуальных игр «Студень-2021» состоится 28 февраля в Москве, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«В программе фестиваля самые популярные командные интеллектуальные игры: «Что? Где? Почему?», «Своя игра», «Эрудит-квартет», интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок», - говорится в сообщении.

В состав команд могут входить от четырех до шести человек в возрасте 16-35 лет. У команды должно быть свое название.

Победители игр получат Кубки, золотые, серебряные и бронзовые медали. Все команды наградят дипломами участников фестиваля.

Мероприятие будет организовано с соблюдением всех требований по обеспечению антиковидной безопасности.