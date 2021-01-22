РИАМО - 22 янв. В текущем году виртуальная транспортная карта «Тройка» заработает во всем метрополитене и на Московских центральных диаметрах, она будет доступна владельцам Android-смартфонов с модулем NFC в приложении «Метро Москвы»‎, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Таким образом, отпадет потребность в ношении карты. Пассажиры смогут покупать проездные без обращения в кассу.

«Вместе с ВТБ, Google, Samsung и Mastercard мы уже тестируем оплату проезда с помощью «длинных» билетов на нескольких десятках станций метро. По ходу теста количество станций, турникетов и типов билетов будем постоянно увеличивать», – говорится в сообщении.

В настоящее время управлять «Тройкой» можно в приложении «Метро Москвы»‎. В приложении, которое доступно в Google Play, App Store и AppGallery, можно привязать, а также отвязать карту, пополнить ее баланс, переносить средства с одной карты на другую и покупать билеты.‎

Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов отметил, что появление данного сервиса пассажиры ждали. В будущем при помощи сервиса оплатить проезд можно будет посредством смартфона в точности также, как на текущий момент это делают банковскими карточками.

Международное объединение крупнейших метрополитенов Community of Metros отметило, что переход на виртуальные транспортные карты представляет собой главный мировой тренд развития билетных систем. Так, раскрывается потенциал имеющихся цифровых технологий, гражданам удается экономить время, а использование карт становится более удобным.



Подробности запуска единой системы для оплаты проезда в Московском регионе>>