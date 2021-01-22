РИАМО - 22 янв. Заслуженный тренер РСФСР Георгий Евангулов скончался на 91-м году жизни, он возглавлял сборные СССР и Подмосковья по прыжкам в воду, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков отметил, что имя Георгия Евангулова навсегда вписано в историю советского и российского спорта. Подмосковные спортсмены и воспитанники выдающегося тренера неоднократно становились победителями и призерами различных соревнований.

«Он внес огромный вклад в развитие физической культуры и спорта на территории всей страны. Его уход из жизни большая потеря для отечественного спорта. Выражаю соболезнования родным и близким Георгия Люциановича», — сказал Терюшков.

В 1975 году Евангулов открыл первую в Подмосковье школу по прыжкам в воду в городе Электросталь. Он взрастил мастеров спорта международного класса: Татьяна Лавушкину (Соколову) и Елена Литвинову (Матюшенко). Литвинова стала финалисткой Олимпийских игр. Также его воспитанником был Олимпийский чемпион Дмитрий Саутин.

В 2008-2009 годы заслуженный тренер активно участвовал в создании школы прыжков в воду в Рузе.