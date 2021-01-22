РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 янв. Линию освещения продлили на улице Белинского в поселке Томилино городского округа Люберцы, говорится в сообщении территориального управления «Томилино-Октябрьский» администрации муниципалитета.

«По обращениям жителей специалисты ООО «СК Энергострой» на улице Белинского продлили линию освещения, установили светодиодный светильник. Также в поселке силами ОКБ ЖКХ и УК «Содействие» выполняются работы по уборке и содержанию территории», - говорится в сообщении.

В плановом режиме дворники продолжают убирать снег на дорогах и кровлях жилых домов, обрабатывают пешеходные зоны антигололедными материалами.