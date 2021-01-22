РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 янв. Представители управления по охране окружающей среды администрации Люберец совместно с представителем общественной организации Евгением Олоем проверили выполнение требований постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева о закрытии полигона ТБО «Торбеево», говорится в сообщении управления.

«В настоящий момент руководство полигона открыто для предоставления любой интересующей общественность информации, ввоз отходов на территорию полигона полностью остановлен, работа мусоросортировочного комплекса остановлена в связи с отсутствием сортировки на карте-схеме обращения с отходами Московской области. Доступ к телу полигона закрыт. Как говорилось ранее, контроль въезда на полигон осуществляется методом видеонаблюдения», - говорится в сообщении.

29 декабря 2020 года к вечеру полностью завершили пересылку отходов. Больше на полигон техника не поднималась. Теперь все укрыто снегом. Контролировать очень просто.

Продолжается круглосуточная откачка и сжигание свалочного газа. Сотрудники ООО «ЭНИТ» поддерживают все технологическое оборудование в рабочем состоянии, постоянно ведется контроль за составом газа и работой каждой скважины. Это позволяет значительно сократить количество вредных выбросов от полигона.