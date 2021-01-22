РИАМО - 22 янв. В школьных музеях Подмосковья, где выставлены средства вооружения и поражения времен Великой Отечественной войны, проведут проверки соблюдения мер безопасности при демонстрации данных экспонатов, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Сейчас в 20 городских округах Московской области 116 образовательных организаций, где представлены средства вооружения и поражения времен Великой Отечественной войны. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций все эти учреждения будут проверены в первом полугодии 2021 года», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

Он добавил, что проверки организуют, чтобы предотвратить неприятные инциденты из-за неосторожного обращения с боеприпасами.

Некоторые предметы войны того времени могут представлять опасность и сегодня. Проверке подлежат все средства вооружения и поражения времен ВОВ.

Также педагогам учреждений образования и сотрудникам музеев напомнят о том, что пополнение экспозиции оружием, которое обнаружили на раскопках, без согласования с правоохранительными органами и опытными поисковиками запрещено.