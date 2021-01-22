РИАМО - 22 янв. В настоящее время на юго-востоке столицы возводятся 29 жилых домов по программе реновации, для жителей кварталов реновации будет создана качественная и социально ориентированная городская среда, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.
Во дворах будут созданы зоны для отдыха, детские, а также спортивные площадки. Общественные пространства благоустроят и озеленят.
На территории округа запланировано возведение 57 объектов, в числе которых 18 детских садов, 11 школ, два учебных корпуса, детская, а также детско-взрослая поликлиники. Предусмотрели и строительство спортобъектов, среди которых шесть ФОКов, спортивно-оздоровительный комплекс и Ледовый дворец. Также планируется обновление инженерных коммуникаций и дорожно-транспортной инфраструктуры.
Загрутдинов отметил, что округ - один из лидеров по количеству людей, получающих новые квартиры по реновации. Всего в нее включено 818 жилых домов, жителями которых являются порядка 164 тысяч человек. С целью начала переселения подобрали 63 стартовые площадки.
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