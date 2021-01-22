РИАМО - 22 янв. Музейно-выставочные площадки ВДНХ в Москве возобновили работу, действует ограничение на 50% посетителей от общей вместимости, говорится в сообщении пресс-службы выставки.

«В пятницу вновь открыли двери для посетителей центры «Космонавтика и авиация» и «Слово», Музей ВДНХ, ИМК «Буран», Музей кукол, ЭПЦ «Пчеловодство», Дом культуры. С 23 января можно будет посетить Музей кино», — говорится в сообщении.

Приобрести билеты можно на сайте ВДНХ или на сайтах резидентов выставки. Пока что часть интерактивных экспонатов демонстрируется смотрителями музеев или временно недоступна. Также возобновляется проведение экскурсий с ограниченным количеством участников.

Музей ВДНХ, центры «Слово» и «Космонавтика и авиация» открыты со вторника по воскресенье с 11:00 до 22:00. Интерактивный музейный комплекс «Буран» работает с 11:00 до 20:00 со вторника по воскресенье. Выходной день — понедельник.

Музей кукол открыт для посетителей со вторника по воскресенье, с 11:00 до 19:00. Эколого-просветительский центр «Пчеловодство» доступен по предварительной записи с 10:00 до 18:00, понедельник — методический день.

Музей кино откроется 23 января и будет работать ежедневно, с выходным в среду, с 12:00 до 21:00, вход до 20:00. Узнать новые правила посещения музея можно на его сайте.

В доме культуры с 30 января возобновятся занятия хатха-йогой. Тренировки будут проходить еженедельно по субботам с 9:30 утра, продолжительность — 1,5 часа. Бесплатная регистрация на участие откроется в понедельник, 25 января.

В музеях и павильонах ВДНХ регулярно проводится дезинфекция всех поверхностей. В период пандемии гостям следует быть в масках или респираторах, носить перчатки, пользоваться антисептическими средствами и соблюдать социальную дистанцию. Людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями будет по-прежнему отказано в посещении.

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