РИАМО - 22 янв. Следователи завершили расследование в отношении водителя автобуса в Москве, которая не справилась с транспортным средством и сбила двух пешеходов, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел в июле прошлого года. Женщина выехала на тротуар остановки общественного транспорта около дома №13 на Краснодонской улице, где совершила наезд на двух пешеходов.

«В результате дорожно-транспортного происшествия находившиеся на остановке пешеходы получили телесные повреждения, от которых одна из них скончалась на месте, вторая была доставлена в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась», - говорится в сообщении.

В настоящий момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Люблинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.