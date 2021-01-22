РИАМО - 22 янв. С начала января в столице от горожан получено 68 заявок на организацию новых парковочных мест для владельцев резидентных разрешений, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Например, жители попросили создать места у домов на Воронцовской улице, Гороховском переулке, Шелепихинском шоссе и других. Всего сейчас в городе 300 парковочных мест для резидентов, но уже в этом году их количество вырастет до 800», — говорится в сообщении.

Резидентные парковочные разрешения в мегаполисе помогают горожанам проще находить парковку у дома. Так считают 76% опрошенных жителей столицы, живущих в зоне действия платных парковок.

Подать заявку на организацию новых парковок можно через электронную почту: resident@transport.mos.ru. По другим вопросам о платных парковках горожанам рекомендовали обращаться по телефонам: 8 (495) 539-54-54 или 3210.