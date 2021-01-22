РИАМО - 22 янв. В настоящее время социальные сети продолжают удалять призывы, которые вовлекают в несанкционированные акции несовершеннолетних, говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

«Социальные сети на основании требования Генеральной прокуратуры и уведомлений Роскомнадзора удаляют призывы к детям участвовать в незаконных массовых мероприятиях», — говорится в сообщении.

На текущий момент «ВКонтакте» прекратили распространение 50% незаконной информации от объема, который был выявлен ранее. TikTok удалил 38% информации, а Instagram — 17%. Видеохостинг YouTube прекратил распространять половину от уже выявленных призывов к подросткам.

Взаимодействие Роскомнадзора с интернет-платформами для прекращения вовлечения детей в несанкционированные акции продолжается. В ведомстве подчеркнули, что за подобные нарушения владельцам ресурсов грозит штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.​