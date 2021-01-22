РИАМО - 22 янв. Глава городского округа Красноармейск Александр Федоров и депутат Мособлдумы Александр Легков проверили пищеблок школы №4, где ранее произошло отравление учеников.

Массовое отравление детей произошло в двух школах Красноармейска 20 января. За два дня с жалобами на плохое самочувствие в больницы обратились более 90 школьников и два сотрудника столовых. После отравления госпитализировали одного ребенка в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело, контракт с поставщиком питания разорвали.

«Второй день депутаты Московской областной думы пристально следят за ситуацией в Красноармейске, вчера был Олег Рожнов, сегодня Александр Легков. Вместе с начальником отдела образования, директором школы №4 и представителями общественной палаты посмотрели пищеблок», — написал Федоров в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, ситуация с новыми обращениями за медицинской помощью стабилизировалась. В школе работают медики, они следят за состоянием учащихся.

«На сегодняшний день в МСЧ-154 обратился 141 человек, некоторые из них по контакту. Я лично слежу за ситуацией и контролирую ее. Мы стараемся своевременно информировать жителей о происходящем и вести открытый диалог», — добавил Федоров.

Он отметил, что результаты проверок пока не поступили, поэтому точные причины случившегося неизвестны.

По информации детского омбудсмена Московской области Ксении Мишоновой, контракт с поставщиком горячего питания - компанией «Продфутсервис» не расторгнут.

«Мы ждем официальных выводов проверки. В случае, если будет доказана вина поставщика, контракт будет расторгнут в одностороннем порядке. Если нет, то компания продолжит работать, усилив контроль за качеством и соблюдением технологии», – добавила Мишонова.

По факту массового отравления детей в Красноармейске подмосковная прокуратура организовала проверку. Ситуация находится на особом контроле министерства образования Московской области.