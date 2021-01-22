РИАМО – 22 янв. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который снимает возрастные ограничения для чиновников, назначаемых главой государства, текст документа опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

«На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом РФ, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет», - говорится в документе.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сейчас установлен предельный возраст для указанной категории чиновников, который составляет 65 лет.

«Вместе с тем в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста», - заключается в документе.