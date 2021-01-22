РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 янв. Свыше 100 спортсменов из 12 регионов России и Республики Беларусь принимают участие в международных лыжных соревнованиях в подмосковном Красногорске, сообщила «РИАМО в Красногорске» президент ассоциации «Новая лига» Екатерина Селяметова.

Кубок Восточной Европы по лыжным гонкам проходит в пятницу на стадионе «Зоркий». Определят шестерых победителей, между которыми распределят призовой фонд - 400 тысяч рублей.

«В соревнованиях принимают участие более 100 спортсменов - 46 женщин и 63 мужчины. В этом году участвуют 12 регионов России и Республика Беларусь», - сказала Селяметова.

Она отметила, что Красногорск второй раз принимает Кубок Восточной Европы.

«Здесь прекрасная лыжня, спортсменам нравится. Российские спортсмены часто используют данный стадион для тренировки и чувствуют себя как дома», - подчеркнула Селяметова.

По ее словам, для спортсменов важно участие в данных соревнованиях - им начисляются FIS-очки, которые позволят участвовать в других международных соревнованиях и влияют на рейтинг.

«Приезжают достаточно известные спортсмены. В этом году принял участие бронзовый призер Олимпиады 2010 года в Ванкувере, заслуженный мастер спорта Николай Морилов», - добавила Селяметова.

Она выразила надежду, что в следующем году у жителей Красногорска и соседних муниципалитетов будет возможность прийти поболеть за спортсменов.