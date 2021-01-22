РИАМО - 22 янв. Свадебные фотографы рассказали, отражает ли объектив фотокамеры истинные чувства жениха и невесты, пишет Nation News.



По словам Антона Тайбарея, по фотографиям сложно определить, разведутся молодожены или нет.



«На снимках все обычно счастливые. Особенно сложно предсказать взаимоотношения между незнакомой парой. Другое дело, когда работаешь на празднике друзей. Тогда ты знаешь историю любви и можешь предположить, как долго продержится союз», — отметил Тайбарей.



Он добавил, что в его практике были шикарные свадьбы, когда молодые влюбленно смотрели друг на друга, но потом расходились.



Фотограф Георгий Такулов считает, что понять истинные чувства молодоженов может помешать скованность пары — многим парам тяжело раскрыться перед камерой.



«Задача моя эту скованность снять и помочь молодым запечатлеть свое счастье. В день свадьбы человек может вести себя по одному сценарию, а потом измениться», — отметил он.



По словам фотографов, пандемия серьезно затронула сферу свадебной фотографии. Многие заказы были отменены. Однако фотограф Сергей Фисун считает, что эпидемиологическая ситуация помогла специалистам этой области заняться саморазвитием.​

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