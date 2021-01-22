РИАМО - 22 янв. В День студента медиафасад Останкинской телебашни будет украшен поздравительной видеооткрыткой с зачетной книжкой, сообщает ТАСС.

«Видеооткрытка разместится на экранах Останкинской башни в понедельник, 25 января с 10:00 до 22:00, а фасад подсветят зеленым цветом — в тон открытке», —​ сказал сотрудник пресс-службы Российской телевизионной радиовещательной сети.

Зачетная книжка будет представлена вместе с пожеланием отличных оценок.

В текущем году самая высокая площадка Европы не станет принимать гостей, однако для студентов готовят розыгрыш подарков в соцсетях.​

Сценарий подсветки включат и других телебашнях страны, которые располагаются в Калуге, Саранске, Пензе, Грозном, Нижнем Новгороде, Самаре, Перми, Челябинске, Екатеринбурге и других городах.