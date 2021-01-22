РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 янв. Учащиеся отдела оркестровых инструментов ДШИ имени В.К. Андреева стали лауреатами IV Международного интернет-конкурса: фестиваля исполнителей на деревянных, медных духовых и ударных инструментах «Академия Должикова», говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«Александр Анахов на саксофоне занял 2 место, Маргарита Анахова на блокфлейте заняла 3 место (преподаватель Александр Кузнецов, концертмейстер Наталья Соломонова)», - говорится в сообщении.

Администрация поздравляет учащихся и желает творческих успехов и побед!