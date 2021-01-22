РИАМО - 22 янв. Арт-кластер «Таврида» запустил программу, в рамках которой в каждом регионе России появится амбассадор проекта, говорится в сообщении пресс-службы АНО «Центр развития культурных инициатив».

«У молодых деятелей культуры и искусства в регионах появится возможность стать частью творческого комьюнити страны, улучшить навыки публичных выступлений, а также присоединиться к команде организаторов проектов арт-кластера «Таврида», - говорится в сообщении.

Стать амбассадором «Тавриды» смогут участники, координаторы, волонтеры, эксперты и организаторы проектов арт-кластера «Таврида» прошлых лет в возрасте от 20 до 35 лет. Им необходимо подать заявку на официальном сайте арт-кластера в разделе «Амбассадоры».

Претендентам необходимо записать видеоинтервью о себе, выполнить творческое задание и пройти онлайн-собеседование с организаторами программы. По итогам двух этапов конкурсного отбора оргкомитет выберет по одному представителю от каждого субъекта РФ, которые продолжат участие в программе уже в качестве амбассадоров «Тавриды» в своем регионе.

Программа «Амбассадоры Тавриды» реализуется с 1 марта по 31 декабря 2021 года. Прием заявок продлится до 8 февраля. По итогам программы лучшие амбассадоры будут включены в кадровый резерв арт-кластера.

Арт-кластер «Таврида» — платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства. Организатором проекта выступает АНО «Центр развития культурных инициатив».