РИАМО - 22 янв. В Московской области и столице по 24 января объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Аналогичный уровень погодной опасности объявили в регионе из-за тумана с видимостью 300-800 метров и слабого гололеда до 21:00 22 января.

Такой же уровень погодной опасности объявили практически на всей территории Центрального федерального округа, кроме Ярославской, Костромской и Липецкой областей.

В Московском регионе в пятницу прогнозируется облачная погода, небольшие осадки, гололед, туман и гололедица. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура ожидается в пределах минус 1 – плюс 1 градуса.

23 января сохранится облачная погода с ветром, гололедица, туман и небольшие осадки. Температура ночью составит от минус 1 до плюс 1 градуса, днем – плюс 1-3 градуса.

Туман, небольшие осадки и гололедица прогнозируются в регионе и 24 января. Температура ночью будет от 0 до плюс 2 градусов, днем — плюс 2-4 градуса.