РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 янв. За минувший год спортсмены городского округа Люберцы на соревнованиях разного уровня завоевали почти 190 медалей, сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, но спорт в Люберцах не останавливался, есть результаты. За 2020 год мы провели здесь порядка 24 мероприятий. За год люберецкими спортсменами было завоевано 189 медалей», – сказал Терюшков.

Он подчеркнул, что округ богат кандидатами в сборные.

«На попадание в национальные команды претендуют 15 спортсменов в 7 видах спорта. Есть и кандидаты в сборную Московской области – 141 спортсмен и 20 тренеров в 25 видах спорта. Также за 2020 год спортивные разряды, звания получили 125 представителей Люберец. Это и мастера спорта, и кандидаты в мастера спорта, и перворазрядники. Присвоено 13 тренерских категорий», – пояснил Терюшков.

По его словам, на территории Люберец находятся 9 значимых объектов спорта. Что касается спортивных сооружений, приспособленных для занятий физической культурой и спортом, то всего здесь расположены более 580 объектов.