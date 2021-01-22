РИАМО - 22 янв. Новая военная экипировка, которую разработает одно из предприятий Подмосковья, будет отличаться небольшим весом и повышенной защитой благодаря применению сверхвысокомолекулярного полиэтиленового волокна, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«ЦНИИточмаш (входит в Госкорпорацию Ростех) примет участие в создании боевой экипировки третьего поколения «Сотник», которая создается на замену комплекту предыдущего поколения «Ратник», также разработанного на подольском предприятии», - говорится в сообщении.

В основе нового комплекта используется высокопрочное и легкое полиэтиленовое волокно. Экипировка не будет сковывать движения бойца, а также позволит ему взять дополнительное снаряжение за счет эластичности материала, также она будет подогнанной по фигуре солдата.

Класс защиты экипировки от внешних повреждений возрастет. В перспективе она сможет остановить осколок, который летит со скоростью до 670 метров в секунду, а также погасить ударный импульс. Второе возможно за счет применения специальных амортизирующих средств.

Экипировка третьего поколения станет новой разработкой, однако при ее создании был учтен опыт, который получили в рамках ОКР «Ратник». «Сотник» может сменить «Ратника» уже в 2025 году.