РИАМО - 22 янв. В прошлом году число несчастных случаев, которые происходили с гражданами на Московской железной дороге, снизилось на 13%, в происшествиях пострадало на 116 человек меньше, чем годом ранее, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Снижение зарегистрировали в регионах, где движение поездов отличается своей интенсивностью, а именно в Москве – на 18 случаев меньше и Подмосковье – на 22. Во многом добиться подобного результата удалось посредством развития пассажирской инфраструктуры в рамках реализации проектов МЦД, а именно возведению современных мостов-конкорсов и подземных тоннелей и установке ограждения путей.

«Так, на Белорусском направлении количество несчастных случаев снизилось на 43%, на Савеловском – на 34,4% по сравнению с 2019 годом», – говорится в сообщении.

Основная причина несчастных случаев представляет собой нарушение гражданами правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта: хождение по железнодорожным путям в неположенном месте, пребывание на пешеходном настиле во время движения поезда, попытки спрыгнуть или забраться на платформу.

С целью предотвращения несчастных случаев на железной дороге железнодорожники постоянно проводят информационно-разъяснительные мероприятия. Рейды в местах несанкционированного прохода жителей через пути организуются вместе с представителями транспортной полиции.