РИАМО - 22 янв. В рамках рабочей поездки в Одинцовский округ исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский ознакомился с работой рынка «О!Подворье», а также оценил его работу, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхозпрода Подмосковья.

Во время визита Воскресенский осмотрел торговые ряды рынки, успел поговорить с покупателями, а также проверил работу лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на территории рынка.

«Это хороший пример современного рынка Подмосковья. Кроме закрытого помещения, здесь работает шатер площадью 100 квадратных метров - специализированный сельскохозяйственный рынок, где реализуется сезонная продукция. Есть фермерские прилавки со специальными холодильными витринами и вентиляцией, что гарантирует сохранение свежести скоропортящихся продуктов», – сказал Воскресенский.

Он добавил, что на центральном входе располагается шатер с целью продажи продукции с приусадебных участков для подмосковных пенсионеров.

С ноября 2020 года арендаторы рынка стали подключаться к проекту социальной скидки. Таким образом, с понедельника по воскресенье на преимущественном количестве торговых мест действует скидка в размере 5%. Чтобы ее получить необходимо предоставить социальную карту жителя региона.

Также он провел выездное совещание с руководством рынка, где подчеркнул, что правительство Подмосковья поддерживает развитие рыночной торговли в области.