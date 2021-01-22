РИАМО - 22 янв. Жители Московской области могут подать заявки на участие в ежегодном всероссийском онлайн-конкурсе «Есть такая профессия — Родину защищать!», который посвящен Дню защитника Отечества, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

«Основной целью конкурса является военное и патриотическое воспитание граждан страны. К участию в конкурсе приглашаются граждане постсоветского пространства, СНГ и Российской Федерации, одаренные дети, подростки, творческая молодежь и взрослые участники», — говорится в сообщении.

В рамках конкурса предусмотрены следующие номинации: «Вокал», «Песни из репертуара Филиппа Киркорова», «Песни из репертуара Иосифа Кобзона», «Художественное слово», «Музыкально-инструментальное искусство», «Хореография», «Авторская песня», «Оригинальный жанр», «Разговорный жанр».

Для участия в конкурсе необходимо до 15 февраля отправить заявку на электронный адрес: aragorn-studio@mail.ru. Оценивать работы будет жюри, в состав которого войдут ведущие педагоги учебных заведений, известные артисты, композиторы, музыканты, актеры, поэты и театральные деятели.

Подведение итогов конкурса состоится после 23 февраля. Обладатель Гран-при и лауреаты конкурса получат дипломы, призы и памятные подарки.