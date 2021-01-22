РИАМО - 22 янв. Здания Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина соединит в единый комплекс подземная галерея, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.

«Подход к городскому пространству изменился. Современный музей — это не только само здание, но и среда вокруг него. Чтобы музейный кластер полноценно интегрировался в город и привлекал людей не только на громкие премьеры, нужно сделать его удобным, привнести дополнительные функции, модернизировать пешеходную сеть, создать общие пространства», - сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она добавила, что дополнительное подземное пространство расширит экспозиционные площади музея, а объединение основных зданий «Музейного квартала» даст посетителям возможность побывать во всем комплексе, без необходимости выходить на улице.

Таким образом, план предусматривает капитальное строительство объектов, общая площадь которых составит порядка 0,60 тысячи квадратных метров, на подземном уровне. К объектам строительства относятся подземная галерея, которая соединяет здание музея с реставрационным и выставочным центром и подземная галерея, соединяющая здание музея с галереей старых мастеров.

Также предусмотрено возведение еще одной подземной галереи, соединяющей здание музея с галереей искусств стран Европы и Америки XIX-XX веков.

Заместитель директора Института Генплана Москвы Максим Гурвич отметил, что проект планировки поможет связать воедино концепции, разрабатывающиеся всеми участниками проекта, в числе которых архитекторы, реставраторы и музейные работники. Новый квартал станет современным городским пространством благодаря работе в команде. Так, он будет сочетать в себе музейную, образовательную и общественную функции.

Жители столицы могут принять участие в обсуждении проекта на портале «Активный гражданин» в разделе «Общественные обсуждения».