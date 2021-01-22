РИАМО - 22 янв. В резервных госпиталях столицы прошли лечение более 33 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией, эти медучреждения работают с октября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Резервные госпитали лечат инфицированных Covid-19 в Москве уже 3,5 месяца. В них оборудовали кислородные станции с системой подачи медицинских газов. Индивидуальный клапан подачи есть у каждой койки, вне зависимости от тяжести состояния пациента.

«Всего в пяти резервных госпиталях одновременно могут проходить лечение более 7 тысяч человек, в том числе около 500 — в палатах интенсивной терапии и 208 — в реанимации», - говорится в сообщении.

Резервные госпитали оснащены передвижными рентген-аппаратами, мобильными компьютерными томографами, которые позволяют провести необходимую лучевую диагностику. Они находятся в Ледовом дворце «Крылатское», конгрессно-выставочном центре «Сокольники», автомобильном торговом центре «Москва», павильоне №75 на ВДНХ и на территории медкомплекса в Коммунарке.

С начала пандемии в Москве зарегистрировали 907 389 случаев коронавируса, скончался 12 831 пациент, выздоровели 763 500 человек.

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Текстовая трансляция

22 ЯНВАРЯ

- Свыше 33 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в резервных госпиталях Москвы. В этих стационарах одновременно может лежать более 7 тысяч человек.

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