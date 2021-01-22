РИАМО - 22 янв. Предварительное расследование уголовного дела в отношении трех грубых нарушителей порядка в московском метро завершили, обвинительное заключение направлено в Пресненский районный суд, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Официальный представитель МВД России Ирина Волк напомнила, что ранее было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

«Дело впоследствии было переквалифицировано на часть 2 статьи 213 УК РФ и передано в Следственное управление УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по городу Москве. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», - сказала Волк.

В начале прошлого года в поезде метро на Таганско-Краснопресненской линии молодой человек разыграл приступ. Его приятели сразу стали кричать, что больной якобы заражен опасным вирусом. Данные действия спровоцировали панику среди пассажиров подземки, люди спешно покидали вагон. Ребята сняли свой пранк на видео. На опубликованный в Сети ролик обратили внимание полицейские.

Все участники пранка были задержаны. Ими оказались двое москвичей и уроженец ближнего зарубежья. Полицейские выяснили, что шутники спланировали свои действия заранее.

Пассажирам напоминают, что создание опасных ситуаций в метро и нарушение работы метрополитена, особенно с участием большого количества людей, совершенно недопустимо.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>