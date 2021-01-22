РИАМО - 22 янв. В столице рабочие приступили к капитальному ремонту многоквартирных домов, который приостановили в новогодние каникулы, чтобы не беспокоить горожан, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Зимой выполняются всесезонные работы, которые не зависят от температуры воздуха и не влияют на работоспособность инженерных систем в условиях отопительного сезона», — сказал представитель комплекса городского хозяйства Москвы.

Он уточнил, в холодное время года проводится ремонт систем электро- и газоснабжения домов, канализации, дымоудаления и противопожарной автоматики. Также рабочие ремонтируют подвалы, меняют лифтовое оборудование, мусоропроводы, проводят капремонт подъездов. В этом году в мегаполисе в рамках капремонта планируется заменить свыше 3 тысяч лифтов.

Ремонт фасадов многоквартирных домов и плоских крыш начнется с приходом теплого времени года. Менять и ремонтировать системы отопления будут не раньше завершения отопительного сезона.

В программу капремонта города включено свыше 28 тысяч домов общей площадью более 258 миллионов квадратных метров.

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