РИАМО - 22 янв. В городском округе Истра три участка общей площадью более 15,5 гектара сдали в аренду КФХ племзавод «Фроловский» для развития молочного животноводства, это должно улучшить сельхозоборот земли в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«У фермеров в Подмосковье широкие перспективы роста. Мы активно поддерживаем сельхозпроизводителей, пришедших в регион, потому что они помогают вовлечь земли в сельскохозяйственный оборот, создать дополнительные рабочие места и, самое важное, - сделать так, чтобы на прилавках наших магазинов стало больше качественных продуктов», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

По словам главы Минмособлимущества Натальи Адигамовой, участки в Истре компания будет использовать под заготовку кормов для уже имеющихся коров. Поголовье планируют расширить до 200 животных.

Она уточнил, что позже инвестор планирует построить современный животноводческий комплекс, который должен увеличить объем подмосковных молочных продуктов. Там будет создано 18 новых рабочих мест. В казну Московской области инвестор принесет около 26 миллионов рублей.

За 2020 год для развития сельского хозяйства были переданы в аренду 3,9 тысячи гектаров земли на территории 12 городских округов.