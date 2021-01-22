РИАМО - 22 янв. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают естественными предупреждения правоохранительных органов об ответственности за участие в незаконных акциях 23 января, сообщает kp.ru.

Он отметил, что предупреждения Роскомнадзора соцсетям, которые используются для призывов к участию в несанкционированных мероприятиях, оправданны.

«Есть недовольные люди, у них есть своя позиция, она принимается во внимание. О завтрашних мероприятиях давайте будем судить послезавтра», - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента уточнил, что позиция Кремля в данном вопросе сводится к «безусловной необходимости соблюдения закона», а еще к недопустимости организации незаконных акций и провоцирования участия в них детей.

Ранее Генпрокуратура России предупредила, что в стране будут пресекаться все несогласованные акции 23 января. Кроме того, там потребовали ограничить доступ к сайтам, на которых есть призывы собраться на подобные акции.

Еще в Роскомнадзоре сообщили, что TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, «ВКонтакте» и YouTube будут оштрафованы за распространение информации, которая призывает детей участвовать в незаконных акциях.​