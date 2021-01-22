РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 янв. В Домодедове в 2021 году планируют установить освещение и видеонаблюдение на 3 километрах лыжной трассы в парке «Городской лес», передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

В Домодедове в пятницу прошли общественные слушания по парку «Городской лес», в которых приняли участие жители городского округа.

«Мы планируем в 2021 году установить видеонаблюдение и освещение лыжной трассы, протяженностью 3 километра», - сказала директор домодедовских парков Юлия Смирнова.

По ее словам, трасса была выбрана совместно со спортсменами. Она затронет основную петлю протяженностью 2 километра и дополнительную длинной 1 километр.

«У нас было очень много запросов от лыжников, у нас очень сильная спортивная секция, школе («Олимп» - ред.) присвоено в этом году звание школы олимпийского резерва. Мы развиваемся очень большими темпами во всех направлениях», - сказал председатель комитета по культуре делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово Александр Епишин.

По его словам, лыжи - это неотъемлемый вид спорта «Олимпа», поэтому тренироваться до 16:00, так как позже уже темнота, - это мало. Все будет в экостиле, никакой вырубки деревьев не будет. Лес сохранят.

Всего планируется установить 150 столбов освещения.