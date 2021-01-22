РИАМО - 22 янв. В начале января из-за сильных морозов в Московском регионе более чем в два раза выросли продажи валенок, шуб и термобелья, сообщил РИАМО представитель пресс-службы онлайн-ритейлера Wildberries.

«В первые две недели 2021 года, с 1 по 14 января, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи валенок и галош выросли в два раза, шуб – почти в 2,5 раза, платков и шали – более чем в два раза», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что дутики стали приобретать на 27% чаще, термокомплекты — на 146%, а термоноски — на 231%.

Собеседник агентства отметил, что чаще всего москвичи выбирали модели валенок из натуральных материалов в ценовом диапазоне от 2 до 4 тысяч рублей. Среди шуб лидерами по продажам стали изделия из искусственного меха, а самой популярной моделью оказалась шуба-чебурашка, продажи которых выросли в три раза.