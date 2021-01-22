РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 янв. В подмосковных Котельниках родители трех детей обратились в скорую помощь, у всех малышей выявили признаки отравления либо кишечной инфекции, сообщил «РИАМО в Люберцах» источник в экстренных службах.

«20 января в скорую помощь Котельников поступили вызовы от трех семей по поводу возможного отравления их детей. По прибытии у них обнаружили признаки, схожие с отравлением», - сказал источник.

Он добавил, что также это может быть кишечная инфекция.

«По словам родителей, все дети посещают детский сад «Сказка», - заключил источник.

На момент публикации получить оперативный комментарий администрации Котельников не удалось.