РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 янв. Минсоцразвития Московской области информирует люберчан об увеличении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«С 1 января 2021 года выплата составит 13 317 рублей, в 2020 году она равнялась 12 688 рублям. Выплата предоставляется семьям, доход которых не превышает 29 882 рубля на человека в месяц и в которых первенец родился или был усыновлен с 1 января 2018 года», - говорится в сообщении.

По данным министерства, в Московской области выплату получают около 30 тысяч семей. Она предоставляется семьям до достижения ребенком возраста трех лет.

Выплата, назначенная до 1 января 2021 года, будет выплачиваться в размере прошлого года — 12 688 рублей.