РИАМО - 22 янв. Работы по рекультивации закрытого полигона ТКО «Царево» в Пушкинском городском округе подходят к концу и планируют завершиться уже в апреле, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В ходе проверки установлено, что все виды работ проходят в графике, отставаний нет. Полностью завершена рекультивация нарушенных земель, сформировано свалочное тело, на 100% возведена армогрунтовая стена. Практически готовы очистные сооружения фильтрата, полным ходом идет сооружение установки утилизации биогаза. На сегодняшний день нет сомнений в том, что рекультивация будет завершена в плановые сроки», — сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Полигон «Царево» перестал принимать отходы в 2017 году. По технической сложности его проект рекультивации находится на втором месте после балашихинского «Кучино».

Площадь полигона составляет более 21 гектара, поэтому объем земельных работ и самой мусорной чаши колоссален. Рекультивация улучшит условия жизни около 180 тысяч местных жителей и положительно скажется на экологии.

Разин добавил, что сейчас продолжаются работы по рекультивации семи подмосковных полигонов: «Царево», «Слизнево», «Вальцово», «Парфеново», «Каурцево», «Съяново» и «Часцы».