РИАМО - 22 янв. Для жителей Московской области министерство государственного управления, информационных технологий и связи региона подготовило видеоинструкцию, как записаться на прививку от коронавируса онлайн.

В видео рассказывается, что записаться на вакцинацию легко и удобно можно через портал uslugi.mosreg.ru. Для этого нужно совершить пять простых шагов. Сначала на портале нужно выбрать сервис «Вакцинация против Covid-19». Затем ввести номер полиса ОМС, дату рождения и нажать кнопку «Перейти».

После этого на поле сверху нужно нажать «Записаться», выбрать поликлинику, а также удобные дату и время. Следующим шагом нужно указать свою электронную почту и подтвердить прием. Осталось только прийти на прием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в феврале Подмосковье получит около 200 тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», также регион подал заявку на получения вакцины «Вектор».

«100 тысяч мы получили в январе и 200 тысяч мы готовимся получить в феврале. Это все «Спутник V». Но на «Вектор» тоже подали заявку. Поэтому ждем вакцину», - сказал Воробьев.

Он добавил, что вакцины также будут развозиться на большие предприятия, в которых имеется кабинет врача. Там смогут привиться сотрудники.​

В регионе проводится масштабная вакцинация от Covid-19. Развернуто свыше 100 пунктов вакцинации от коронавируса. Также начали работу мобильные пункты, которые располагаются в наиболее посещаемых местах.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через портал региональных госуслуг, а также в поликлиниках и МФЦ.

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Текстовая трансляция

22 ЯНВАРЯ

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