РИАМО - 22 янв. Для жителей Московской области министерство государственного управления, информационных технологий и связи региона подготовило видеоинструкцию, как записаться на прививку от коронавируса онлайн.
В видео рассказывается, что записаться на вакцинацию легко и удобно можно через портал uslugi.mosreg.ru. Для этого нужно совершить пять простых шагов. Сначала на портале нужно выбрать сервис «Вакцинация против Covid-19». Затем ввести номер полиса ОМС, дату рождения и нажать кнопку «Перейти».
После этого на поле сверху нужно нажать «Записаться», выбрать поликлинику, а также удобные дату и время. Следующим шагом нужно указать свою электронную почту и подтвердить прием. Осталось только прийти на прием.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в феврале Подмосковье получит около 200 тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», также регион подал заявку на получения вакцины «Вектор».
Он добавил, что вакцины также будут развозиться на большие предприятия, в которых имеется кабинет врача. Там смогут привиться сотрудники.
В регионе проводится масштабная вакцинация от Covid-19. Развернуто свыше 100 пунктов вакцинации от коронавируса. Также начали работу мобильные пункты, которые располагаются в наиболее посещаемых местах.
Записаться на прививку можно по телефону 122, через портал региональных госуслуг, а также в поликлиниках и МФЦ.
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Текстовая трансляция
22 ЯНВАРЯ
- Видеоинструкция по записи на прививку от коронавируса в Подмосковье
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