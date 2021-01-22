РИАМО - 22 янв. Жители Московской области могут сообщить об отключениях электричества и повреждениях энергообъектов на горячую линию АО «Мособлэнерго», говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Она работает по номеру: 8 (495) 995-00-99.

«Горячая линия разгружает коммуникационные линии компании, позволяя диспетчерскому составу сосредоточиться на исполнении непосредственных обязанностей, что в конечном итоге позволяет уменьшать время перерыва в электроснабжении потребителей», - говорится в сообщении.

Жалобу также всегда можно передать онлайн в популярных соцсетях на страницах компании. Их можно найти по названию «Мособлэнерго24». Публичные страницы созданы специально для удобства взаимодействия с потребителями. Там же размещается информация о плановых отключениях электроэнергии в городских округах региона.