РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 янв. В Люберцах полицейские и общественники провели встречу с учащимися колледжа в рамках акции «Студенческий десант», юным жителям городского округа рассказали о работе следователей, криминалистов, говорится в сообщении МУ МВД России «Люберецкое».

«Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» при поддержке Общественного совета при МУ МВД в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» провели День открытых дверей для учащихся местного колледжа в одном из отделов полиции. Экскурсия молодых людей началась с дежурной части, где ребята увидели, как на пульт управления поступает вся оперативная информация и начинается рабочий день всех служителей порядка», - говорится в сообщении.

Мероприятие продолжилось в актовом зале. Стражи порядка подробно рассказали о требованиях, предъявляемых к кандидатам, поступающим на службу в органы внутренних дел и в вузы системы МВД России. Участники акции узнали о работе следователей, о том, что относится к их компетенции, какие уголовные дела они расследуют, задачах, поставленных перед следственно-оперативной группой на месте преступления.

Эксперт-криминалист продемонстрировала студентам профессиональный чемодан и рассказала о работе на осмотре места происшествия, выявлении и фиксации следов преступления, о разнообразии судебных экспертиз.

В заключительной части экскурсии ребята посетили музей, где увидели экспонаты времен Великой Отечественной войны, узнали об этапах становления местной милиции, первых руководителях, ветеранах органов внутренних дел. Участники «Студенческого десанта» поблагодарили стражей порядка и отметили, что узнали много нового, и, возможно, кто-то из них выберет в дальнейшем профессию полицейского.