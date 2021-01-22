РИАМО - 22 янв. На сегодняшний день в Москве заключили более 250 контрактов государственно-частного партнерства (ГЧП), за 2020 год их объем увеличился почти на 124 миллиарда рублей, а общая сумма вложений превышает 1 триллион рублей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Москва использует механизмы государственно-частного партнерства с 2013 года. Это позволяет привлекать частные средства в развитие инфраструктуры, учитывая в равной степени интересы города и инвесторов», — сказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Наиболее популярные — контракты жизненного цикла, офсетные контракты, концессии и корпоративные формы ГЧП.

По словам директора Городского агентства управления инвестициями Светланы Ганеевой, в 2021 году столица продолжит развивать механизмы ГЧП, широко востребованные бизнесом.

Так, предполагается подписание как минимум двух концессионных соглашений, конкурсы по которым стартовали осенью 2020 года: инвесторы в совокупности вложат более 25,5 миллиарда рублей в строительство двух заводов по экологичной переработке илового осадка и создание гериатрического центра.

Сегодня в столице уже реализуются три крупных концессионных проекта, объем инвестиций по ним составляет 60,2т миллиарда рублей.