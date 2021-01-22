РИАМО – 22 янв. Российский актер театра и кино, лауреат престижных премий Леонид Ярмольник рассказал, почему никогда не празднует свой день рождения, сообщает Федеральное агентство новостей.

В пятницу актеру исполнилось 67 лет​.

«Я вообще не сторонник этого, не очень люблю отмечать дни рождения. Это все хорошо, знаете, когда тебе 20 лет, 25, 30, когда у тебя все складывается, и у тебя есть средства, чтобы собрать гостей, друзей, и ты ждешь от них каких-то подарков», - сказал Ярмольник.

Он объяснил, что с возрастом день рождения уже не ждешь как большой праздник.

«Я каждый раз удивляюсь, что мне уже столько лет <...>. Но я думаю, что лет на 45 точно себя ощущаю. А если хорошее настроение, то и на 30», - добавил актер.