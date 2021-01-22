РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 янв. В пятницу «Метровагонмаш» Мытищ (входит в состав ТМХ) успешно прошел сертификационный аудит сварочного производства на соответствие требованиям международного стандарта EN 15085-2, говорится в сообщении отдела по внешним связям и корпоративным коммуникациям АО «Метровагонмаш».

Сертификат соответствия дает возможность производить продукцию для стран Евросоюза и подтверждает соответствие производства международным нормам ISO 3834-2 и европейским стандартам EN 15085-2. Оценку предприятия проводила международная экспертная организация TUV SUD.

«По результатам аудита 19 января 2021 года в международном реестре сертифицированных предприятий зарегистрирован сертификат соответствия АО «Метровагонмаш», подтверждающий самый высокий уровень качества сварочного производства CL1, который позволяет производить несущие сварные конструкции (кузова, тележки, рамы) и воздушные резервуары. Сертификат соответствия распространяется на все используемые в производстве технологии сварки – лазерная, роботизированная сварка, приварка шпилек», - говорится в сообщении.

Перед предприятием стоят серьезные задачи по изготовлению и поставке вагонов метро нового поколения серии 81-775/776/777 модели «Москва 2020» в Московский метрополитен, поставке вагонов метро по контракту с Бакинским метрополитеном, капитальному ремонту метровагонов Софийского метрополитена, изготовлению рельсовых автобусов РА-3 «Орлан» для регионов России.

«Подготовка к прохождению сертификационного аудита началась на предприятии еще в 2019 году. Были обучены и аттестованы сварщики и операторы основных сварочных цехов, сертифицированы в качестве международных инженеров по сварке главный сварщик-начальник отдела главного сварщика (ОГС) Александр Мак-Мак и начальник бюро ОГС Алексей Клинов», - отмечается в материале.

По каждой технологии и типу соединения разработаны и внедрены в производство технологические карты сварки. Также в процессе аудита экспертами были проверены производственные цеха №№121, 317, 5, склад основного металла, процессы входного контроля и прослеживаемости.