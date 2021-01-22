Зимовка в Таиланде, на Бали и Гоа в 2021 году оказалась под угрозой. Из-за пандемии коронавируса большинство теплых стран по-прежнему закрыты. Люди, привыкшие прятаться от холодов под пальмами, вынуждены искать другие способы скоротать зиму. Обозреватель РИАМО нашла москвичей, которые привыкли зимовать в Азии, и узнала, как они проводят этот сезон.

Мария, 30 лет:

«Я каждый год зимую в Таиланде. Сначала мы с мужем ездили в Тай каждую зиму на месяц. Когда родилась моя дочь, мы с мужем были зимой на Бали, а последние три года я по три месяца зимую в Тае.

Я, как любитель зимовки в Таиланде, обычно в этот период уже должна навострить лыжи и собирать чемодан, но в этом году все непредсказуемо. Честно говоря, меня не покидает надежда, что я там окажусь, возможно, в конце февраля, если получится туда долететь. «Аэрофлот» уже открывал рейсы в Таиланд, но сейчас снова их отменил и возвращает деньги за билеты.

Альтернативой мог стать Бали, но с 1 января и его закрыли на въезд. Пару дней назад открылась Шри-Ланка, буду узнавать, как туда попасть. Говорят, там нужно еженедельно сдавать ПЦР, но это ерунда и вряд ли меня остановит. Еще можно рассмотреть Занзибар, куда попасть несложно.

Пока я зимую в Москве, занимаюсь спортом и ребенком, а еще мы стали осваивать местный отдых – в Подмосковье и близлежащих областях. Например, четыре месяца, с июля по октябрь, мы жили в Конаково в Тверской области. Сначала арендовали там дом, а потом переехали в отель «Конаково Ривер Клаб» и снимали там таунхаус. В сентябре мы улетали в Турцию на две недели, а потом снова вернулись в Конаково и уехали оттуда только 2 ноября – так у нас закончилось лето. Сейчас мы продолжаем иногда туда приезжать на выходные, а также ездим в Суздаль и Ярославль.

И если раньше мы семьей на три – четыре дня ездили в Европу, то сейчас – в Подмосковье. Надо отметить, что траты на местный отдых сопоставимы с Таиландом и Европой.

Например, аренда таунхауса на месяц в «Конаково Ривер Клаб» нам стоила 290 тысяч – и это без питания. Кроме того, чтобы как-то развлекаться там, пришлось купить технику – два квадроцикла, на которых можно кататься летом и зимой, гидроцикл и вейкборд.

В ноябре мы съездили в Сочи, а в декабре и на новогодние праздники были в подмосковных отелях. Грустно оттого, что ситуация с Таиландом непонятная, а в России все очень дорого, и все программы в российских отелях заточены под то, чтобы бухать, а это не очень полезно для здоровья».

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Илья, 21 год:

«Каждый год я с семьей уезжаю на зимовку в Азию, люблю в это время года греться в Таиланде. Экзамены иногда сдаю досрочно, чтобы с января по середину февраля отдыхать со спокойной совестью. Больше месяца я не зимую, так как в середине февраля вновь начинается учеба. В этом году ситуация нетипичная. Казалось бы, на удаленке я мог учиться хоть в Тае, хоть на Бали.

Но коронавирус позакрывал все мои любимые теплые страны, и мы были вынуждены поехать с семьей на Мальдивы на новогодние праздники.

Собянин продлил нам дистанционку до 21 января, но когда мы бронировали тур, про это не знали, поэтому получилось отдохнуть всего две недели. Конечно, это лучше, чем ничего, тем более, я был там впервые, но это не отменяет желания поехать в Таиланд. Честно, мне немного жалко потраченных денег, потому что на Мальдивах все дорого, раза в три дороже, чем в Тае, ужасный интернет, а в ситуации с коронавирусом нам пришлось взять расширенную медицинскую страховку и купить страховку от невыезда».

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Александр, 35 лет:

«Я фитнес-тренер и каждую зиму езжу в Тай, чтобы там устраивать марафоны и тренировать дауншифтеров. Моя сфера деятельности не привязывает меня к определенному месту. У меня своя квартира в Москве, поэтому последние лет семь я привык по полгода жить в Тае, а приезжать в Москву только на лето.

Из-за того, что в марте позакрывали границы, я застрял в Тае до конца лета 2020 года, и там осталось столько москвичей, что работы было много. Я долго сомневался, стоит ли мне возвращаться в Москву, к тому же на Пангане у меня появилась девушка.

Пандемия шла на спад, и я подумал, что через пару месяцев смогу снова вернуться в комфортные для себя условия. Но не тут-то было. Началась вторая волна, и об открытии границ не было и речи.

Чем я занимаюсь в Москве? Тренируюсь в зале, чтобы не замерзнуть, потому что в таком холоде я давно не был.

Конечно, приятно увидеть снег, но гораздо приятнее мне было бы лежать под пальмой на острове со своей девушкой».

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Саша, 30 лет:

«Каждый год в январе мы с мужем и сыновьями едем зимовать на Бали. У меня свой бизнес, у мужа – тоже, поэтому можем себе позволить выдохнуть на пару месяцев и контролировать рабочие процессы удаленно. Мы придерживаемся здорового образа жизни, не едим мясо, а Бали, как известно, рай для вегетарианцев. Обычно за сезон мы несколько раз переезжаем, меняем дома, чтобы пожить в разных частях острова.

В этом году наша поездка должна была состояться 3 января, мы ее так ждали, чтобы начать Новый год в своем любимом месте, но случилось сами знаете что. Индонезия закрыла границы для туристов с 1 января 2021 года, нужно было либо лететь перед Новым годом, либо оставаться в Москве. Мы выбрали второе, так как нам не хотелось лишать детей праздника, Деда Мороза и подарков, которые мы им тщательно готовили. Бегать в мыле – собирать чемодан, делать ПЦР – тоже не очень-то хотелось, тем более когда по телевизору нам рассказывали о застрявших россиянах в Джакарте.

Чтобы не грустить по этому поводу, мы решили, что будет создавать себе праздник сами. Например, нам повезло попасть на автоелку в Быково.

Кроме того, наши дети – большие любители отелей, поэтому мы всей семьей отправились в Сочи подышать хоть и зимним, но все равно морским воздухом.

Дети все дни плескались в бассейне, а нам удалось даже пару раз покататься на сноуборде. Конечно, зимой хочется моря и солнца, но рисковать собственным здоровьем и ехать в Танзанию или Египет мы не горим желанием».