РИАМО - 22 янв. Аферисты под видом правоохранителей звонят россиянам и сообщают им об уголовном деле, после чего выманивают данные для хищения денег с банковских карт, сообщается на сайте «МВД Медиа».

По данным МВД РФ и Центробанка, телефонные мошенники начали применять новый способ психологического воздействия на клиентов банков.

«Злоумышленники представляются сотрудниками МВД России или других правоохранительных органов, после чего сообщают, что в отношении собеседника возбуждено уголовное дело по заявлению представителей Банка России», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники выманивают у доверчивых граждан личные данные, а также сведения о банковских картах и транзакциях, после чего похищают деньги со счетов.

Волк подчеркнула, что в случае возбуждения уголовного дела в отношении гражданина на почтовый адрес по месту проживания официально направят повестку о вызове в отдел полиции к следователю или дознавателю. Повестка может быть направлена как в рамках возбужденного уголовного дела, так и в рамках доследственной проверки, а также при проведении иных процессуальных действий.

«Если во время телефонного разговора незнакомец ссылается на инициированное Банком России уголовное дело — это злоумышленник», – пояснила Волк.

При подобных звонках необходимо связаться с дежурной частью полиции и уточнить, действительно ли собеседник проходит службу в МВД. Не стоит разглашать неизвестным лицам конфиденциальную информацию о своих счетах и банковских картах.