РИАМО - 22 янв. На юге Москвы запланировано построить электродепо для обслуживания поездов Бирюлевской линии подземки, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, электродепо разместится на участке площадью 18,3 гектара.

«За станцией «Бирюлево» для обеспечения технического обслуживания, ночного отстоя и ремонта подвижного состава проектируемой Бирюлевской линии метрополитена предусматривается строительство электродепо», - сказал Бочкарев.

Он отметил, что для этих же целей планируется разместить тупики за станциями «Батюнино», «Кавказский бульвар», «Липецкая» и «Бирюлево».

«Реализация проекта Бирюлевской линии позволит разгрузить южные участки действующих Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий метрополитена, а также уменьшить нагрузку на улично-дорожную сеть районов южного сектора столицы, что в конечном итоге позитивно скажется и на экологической ситуации на юге Москвы», - добавил Бочкарев.

На новой линии метрополитена общей протяженностью 22,2 километра разместятся десять станций с рабочими названиями: «ЗИЛ», «Остров Мечты», «Кленовый бульвар», «Батюнино», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «6-я Радиальная улица», «Липецкая», «Загорье», «Бирюлево».

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