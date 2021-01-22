РИАМО - 22 янв. В понедельник, 25 января, в 12:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) в онлайн-формате пройдет пресс-конференция заместителя начальника полиции – начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области генерал-майора полиции Виктора Кузнецова.

Тема мероприятия: «Итоги работы подмосковной Госавтоинспекции в 2020 году». Также будет проанонсирован социальный раунд «Стоп - гаджет!», направленный на предупреждение использования мобильных устройств за рулем.

Пресс-конференция будет транслироваться на YouTube-канале Регионального информационного агентства Московской области. Для получения аккредитации и возможности задать вопрос необходимо прислать ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram, на номер +7 (968) 766-21-18 (Мария Дмитриева) или на почту m.dmitrieva@riamo.ru.

Для очного участия в пресс-конференции съемочных групп и фотографов на этот же номер +7 (968) 766-21-18 (Мария Дмитриева) или на почту m.dmitrieva@riamo.ru необходимо прислать их ФИО, название СМИ и паспортные данные.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1.