РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 янв. В городском округе Мытищи новую поликлинику на улице Воровского могут открыть после января, сообщил главный врач МГКБ Андрей Третьяков.

В поликлинике на улице Воровского развернуты «легкие» койки для долечивания пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

«Мы планируем к концу этого месяца койки закрыть. Поликлинику отмыть, почистить. И в ближайшее время запустить ее в плановую работу. Жители давно и оправданно ждут когда поликлиника откроет свои двери. Поликлиника большая и мощная», - сказал Третьяков в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Он добавил, что данное медучреждение очень хорошо оснащено, и там присутствуют все врачебные кадры.

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