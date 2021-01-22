РИАМО - 22 янв. За призывы и участие в несанкционированных акциях предусмотрена ответственность в соответствии с законом, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Предупреждение опубликовано в связи с распространением в СМИ, Сети и соцсетях призывов к участию в незаконных митингах 23 января.

«Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться», — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы будут сразу же реагировать на правонарушения, а также примут все необходимые меры для обеспечения порядка в столице.

Все правонарушители будут привлекаться к ответственности, которая предусмотрена действующим законодательством.

Граждан призвали не поддаваться на провокации, а также не принимать участия в несанкционированных мероприятиях. Кроме того, следует соблюдать законные требования правоохранителей.