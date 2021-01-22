РИАМО - 22 янв. Станцию «Давыдково» Большой кольцевой линии подземки оформят в фирменных цветах МЧС, там разместят несколько панно, посвященных работникам МЧС, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Станция возводится в составе БКЛ между «Аминьевским шоссе» и «Кунцевской». Она находится в районе Очаково-Матвеевское. Рядом расположена крупная база МЧС России.

«Москомархитектура согласовала проект станции «Давыдково». В качестве цветового кода станции выбрано сочетание белого, оранжевого, серого и синего оттенков. Это неслучайно, ведь именно эти цвета мы встречаем в эмблеме МЧС. Художественные работы будут размещены на всем пути следования пассажиров», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он уточнил, что в наземном павильоне панно будут выполнены в технике печати по стеклу, а в кассовом зале, на эскалаторных спусках и платформе сделают барельефы белого цвета из архитектурного бетона. Фронтальное освещение станции придаст композиции динамику и объем.

Художественное оформление новой станции БКЛ призвано передать основную миссию МЧС: предотвращение ЧП, спасение и помощь.

«Цветовое решение позволяет создать оптимистичное, светлое пространство, при этом выделяя для посетителя важные смысловые акценты и функциональные зоны. А панно встроены в композицию станции таким образом, чтобы не создавать «визуальный шум», отрицательно влияющий на возможность человека ориентироваться — что особенно важно для обеспечения безопасности движения потоков пассажиров», - отметил Кузнецов.

На потолке платформы разместят зеркальные сотовые панели, позволяющие визуально расширить пространство. Несколько панно для станции сделает известный российский скульптор Салават Щербаков.

Наземный павильон станции «Давыдково» оформят витражом «Герои всегда рядом» в технике графического полотна. Здесь можно будет увидеть крупные фигуры представителей различных служб МЧС России: пожарные, саперы, горноспасатели, летчики, водолазы, медики и многие другие.

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